Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:41
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:41
45.344 -0,63%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato +0,07%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,8676. Supporto a 0,866. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,8692.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```