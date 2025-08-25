Assicurazioni vita, Liverani: "Costi alti ma legati al valore della consulenza. Necessario più efficientamento"

(Teleborsa) - Idel, inclusi i, "hanno costi più elevati rispetto ad altri strumenti finanziari", ma il settore ne è consapevole. Lo ha spiegato l’ingegnerin un’intervista a Repubblica Affari & Finanza, sottolineando come iitaliani siano Wallineati a quelli degli altri Paesi europeiW e ricordando che il principio del "value for money" richiede comunque interventi.Un tema di "del settore esiste", ha detto, ma non va banalizzato: "Il processo di riduzione dei costi dovrà andare avanti, come richiesto dalle autorità, ma il maggior costo delle polizze vita è correlato al maggior contenuto di consulenza". Un’assicurazione vita, ha spiegato, è infatti il risultato di "un processo che parte dall’analisi dei bisogni di protezione, previdenza e investimento di ciascun cliente" e comporta dunque un servizio personalizzato e non standardizzato.Sul fronte sanitario, Liverani ha proposto un "patto" tra compagnie e Stato: "Oggi ci sono, ma le imprese assicurative e i fondi ne intermediano meno del 10%. Se riuscissimo a intercettare una quota maggiore di questa spesa ‘out of pocket’, potremmo convogliarla verso il sistema pubblico, rafforzandolo". Anche chi non sottoscrive una polizza "avrebbe un vantaggio indiretto", con risorse destinate a ridurre legrazie a convenzioni con il Ssn.In ambito europeo, l’attenzione è sulla revisione di. Dopo dieci anni, ha ricordato Liverani, il settore è "molto robusto", ma i requisiti di capitale minimi fissati dal regolatore risultano "a volte eccessivi rispetto al rischio reale" e rischiano di penalizzare le compagnie europee rispetto a quelle statunitensi, che hanno "più libertà di investimento".