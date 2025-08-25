Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:45
23.509 +0,05%
Dow Jones 19:45
45.370 -0,57%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (+0,06% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 23.512,65 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA mostra un esiguo +0,06% alle 19:30 e passa di mano a 23.512,65 punti.
