Milano 16:59
43.226 -0,20%
Nasdaq 16:59
23.503 +0,02%
Dow Jones 16:59
45.425 -0,45%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 16:59
24.254 -0,45%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 106,05 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 106,05 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 18 al 24 agosto 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 106,05 euro/MWh, in diminuzione del 6,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,07 milioni di MWh (-4,3%), con la liquidità all'80,6%.

I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 103,97 euro/MWh della Sardegna e un massimo di 109,13 euro/MWh della Sicilia.
Condividi
```