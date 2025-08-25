Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 106,05 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 18 al 24 agosto 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica
è stato di 106,05 euro/MWh
, in diminuzione del 6,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.
I volumi
di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,07 milioni di MWh (-4,3%), con la liquidità
all'80,6%.
I prezzi medi di vendita hanno oscillato tra un minimo di 103,97 euro/MWh della Sardegna
e un massimo di 109,13 euro/MWh della Sicilia
.