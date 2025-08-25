Milano 22-ago
43.310 0,00%
Nasdaq 22-ago
23.498 +1,54%
Dow Jones 22-ago
45.632 +1,89%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 22-ago
24.363 0,00%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,08%

L'Indice Hang Seng termina a 25.866,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,08%
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,08%, chiude a 25.866,49 punti.
Condividi
```