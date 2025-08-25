Milano 17:35
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,40% alle 08:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 42.803,96 punti

Tokyo segna un modesto +0,4% alle 08:20 e allunga timidamente il passo a 42.803,96 punti.
