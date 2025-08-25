Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:46
23.505
+0,03%
Dow Jones
19:46
45.374
-0,57%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,40% alle 08:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,40% alle 08:20
Il Nikkei 225 passa di mano a 42.803,96 punti
In breve
,
Finanza
25 agosto 2025 - 08.20
Tokyo segna un modesto +0,4% alle 08:20 e allunga timidamente il passo a 42.803,96 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,63% alle 08:20
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,57% alle 08:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,78% alle 04:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,36% alle 04:50
Altre notizie
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,68% alle 08:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,63% alle 04:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,62% alle 04:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,68% alle 04:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,28% alle 13:00
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,31% alle 10:30