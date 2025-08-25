Milano 22-ago
Chiusura della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 25 agosto, il mercato di Londra è chiuso per il Bank Holiday.

