EEMS prevede break-even al 2028. Dimissioni CdA non per incongruenze gestionali

EEMS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato energetico e mobile, hasu bilanci, CdA e piano industriale suIn merito alle difformità riscontrate tra ilpubblicato in data 15 maggio 2025 e quello successivamente riapprovato nel mese di agosto 2025, è stato spiegato che il prospetto diffuso a maggio 2025 rappresentava un bilancio riclassificato a livello civilistico, non ancora consolidato e non comprensivo delle rettifiche di revisione proposte dal revisore legale (RSM). Il documento di maggio includeva, oltre ai ricavi caratteristici delle vendite e prestazioni (649 mila euro), anche, comprendenti partite straordinarie e componenti infragruppo (+ 612 mila euro); proventi stimati e non ancora realizzati, successivamente rettificati in sede di consolidamento (+ 700 mila euro).Con riguardo al piano, ha spiegato che tiene conto dei nuovi ingressi societari e delle operazioni di M&A in corso, che rafforzano il portafoglio prodotti e servizi e ampliano la base clienti, con particolare focus sull'integrazione Pay Store e sui progetti in ambito turistico-ricettivo ed energetico (es. Lago di Codana). Il Piano 2025–2027 stimava un progressivo contenimento delle perdite fino al 2027, con un sostanziale pareggio ma ancora in territorio negativo. L'estensione al 2028 consente di rappresentare in modo prudenziale il primo anno con utile netto positivo, frutto della combinazione di crescita ricavi, maggior marginalità e razionalizzazione dei costi. L'inserimento del 2028 è motivato dalla volontà di fornire agli investitori e al mercato una proiezione più realistica e sostenibile, che tenga conto dei tempi tecnici di implementazione delle nuove linee di business e degli effetti a regime delle misure avviate. La scelta di indicare ilcome primo anno di utile è stata fatta "in ottica conservativa: l', ma il Piano si basa su ipotesi prudenziali, in linea con le richieste di trasparenza regolamentare".Nel corso del Consiglio di Amministrazione riunitosi ad agosto per l'approvazione del bilancio e della Relazione Finanziaria, hanno rassegnato le proprie dimissioni i seguenti Consiglieri: Fabio Del Corno, Iana Permiakova, Filippo Ezio Fanelli e Alfonso Balsano. Le dimissioni "con l'organo consiliare, bensì da un naturale avvicendamento connesso all'avvio della nuova vision strategica e del Piano Industriale 2025-2028". La società ha "ritenuto opportuno favorire l'ingresso di nuove figure con profilo tecnico, esperienza di mercato e competenze specifiche nel settore mobile e nella gestione dei progetti energetici, in coerenza con le linee di sviluppo individuate".Nel corso del Consiglio di Amministrazione di agosto, sono stati sottoposti al Comitato per la Gestione e il Controllo due preventivi relativi all': Audi Revi e Grant Thornton. La procedura di valutazione è "tuttora in corso".In merito all'operazione relativa aS.r.l., EEMS precisa che le trattative sono tuttora in corso. Ad oggi, l'(LOI) in data 5 settembre 2024. Successivamente non sono stati firmati ulteriori accordi vincolanti, ma sono proseguite interlocuzioni di natura verbale. "Considerata la rilevanza dell'operazione, qualificabile come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza, l'AD dimissionario ha ritenuto opportuno demandare la prosecuzione delle attività di verifica al nuovo consiglio di amministrazione, che entrerà in carica con l'assemblea del24 settembre 2025", viene sottolineato.