Evergrande lascia la Borsa di Hong Kong dopo 15 anni

(Teleborsa) -dalla Borsa di Hong Kong. Lapuò essere considerata la società simbolo delle alterne vicende vissute dal settore immobiliare, protagonista di un boom negli anni della grande espansione economica del Dragone e poi vittima d una debacle annunciata. Evergrande rappresenta anche la storia di un self-made man cinese, Hui Ka Yan, salito ai vertici della finanza e poi ritrovatosi a fronteggiare una montagna di debiti che hanno schiacciato i suoi sogni di gloria.Il delisting dalla Borsa di Hong Kong efficace da oggi; un atto dovuto, a seguito della liquidazione decisa da un Tribunale cinese.Ildel titolo in Borsa erad un valore azionario di, che negli anni del boom economico in Cina è più che quadruplicato,di dollari, prima dell'inizio del declino, scaturito dalla scoperta d unadel valore di circadi dollari.Il declino è scattato dopo la pandemia, quando leper il trattamenti dei debiti, facendo emergere degli ammanchi, che hanno spinto Evergrande a vendere una serie di immobili a prezzi stracciati. Allo scoppio dello scandalo il Gruppo Evergrande aveva circain tutta la Cina e controllaa un gruppo diversificato dalle auto elettriche al sostegno ad una delle principali squadre di calcio cinesi.A gennaio 2024, dopo aver peso atto di unae delle pressanti richieste dei creditori, soprattutto quelli esteri,g ne haIl Gruppo immobiliare cinese, per non esser riuscita a pagare gli interessi di alcuni bond esteri. Da qui il tentativo di ristrutturazione l'enorme debito venuto a galla, ma senza grande successo. Ad inizio mese, i liquidatori avevano annunciato di aversu un ammontare del. Si stima che ci vorranno almeno una decina di anni per chiudere la liquidazione, ma i liquidatori hanno già ammesso che il raggiungimento "si rivelerà irraggiungibile".