Evergrande lascia la Borsa di Hong Kong dopo 15 anni

(Teleborsa) - Scatta il delisting per Evergrande
dalla Borsa di Hong Kong. La società immobiliare cinese
può essere considerata la società simbolo delle alterne vicende vissute dal settore immobiliare, protagonista di un boom negli anni della grande espansione economica del Dragone e poi vittima d una debacle annunciata. Evergrande rappresenta anche la storia di un self-made man cinese, Hui Ka Yan, salito ai vertici della finanza e poi ritrovatosi a fronteggiare una montagna di debiti che hanno schiacciato i suoi sogni di gloria. Il delisting dopo il boom
Il delisting dalla Borsa di Hong Kong efficace da oggi era praticamente stato già annunciato
; un atto dovuto, a seguito della liquidazione decisa da un Tribunale cinese.
Il debutto
del titolo in Borsa era avvenuto a fine 2009 a
d un valore azionario di 9 miliardi di dollari
, che negli anni del boom economico in Cina è più che quadruplicato, raggiungendo i 51 miliardi
di dollari, prima dell'inizio del declino, scaturito dalla scoperta d una montagna di debiti
del valore di circa 300 miliardi
di dollari. Dal successo al declino
Il declino è scattato dopo la pandemia, quando le autorità cinesi hanno irrigidito le regole
per il trattamenti dei debiti, facendo emergere degli ammanchi, che hanno spinto Evergrande a vendere una serie di immobili a prezzi stracciati. Allo scoppio dello scandalo il Gruppo Evergrande aveva circa 1.300 progetti in fase di sviluppo in 280 città
in tutta la Cina e controllaa un gruppo diversificato dalle auto elettriche al sostegno ad una delle principali squadre di calcio cinesi. La liquidazione imposta dal tribunale
A gennaio 2024, dopo aver peso atto di una serie di tentativi di ristrutturazione del debito andati a vuoto
e delle pressanti richieste dei creditori, soprattutto quelli esteri, l’Alta Corte di Hong Kon
g ne ha ordinato la liquidazione
.
Il Gruppo immobiliare cinese è andato in default a fine 2021
, per non esser riuscita a pagare gli interessi di alcuni bond esteri. Da qui il tentativo di ristrutturazione l'enorme debito venuto a galla, ma senza grande successo. Ad inizio mese, i liquidatori avevano annunciato di aver venduto solo 255 milioni di dollari di attività
su un ammontare del debito estero stimato di 45 miliardi di dollari
. Si stima che ci vorranno almeno una decina di anni per chiudere la liquidazione, ma i liquidatori hanno già ammesso che il raggiungimento "si rivelerà irraggiungibile".