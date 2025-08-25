Milano 10:08
Evergrande lascia la Borsa di Hong Kong dopo 15 anni

Finanza
(Teleborsa) - Scatta il delisting per Evergrande dalla Borsa di Hong Kong. La società immobiliare cinese può essere considerata la società simbolo delle alterne vicende vissute dal settore immobiliare, protagonista di un boom negli anni della grande espansione economica del Dragone e poi vittima d una debacle annunciata. Evergrande rappresenta anche la storia di un self-made man cinese, Hui Ka Yan, salito ai vertici della finanza e poi ritrovatosi a fronteggiare una montagna di debiti che hanno schiacciato i suoi sogni di gloria.

Il delisting dopo il boom

Il delisting dalla Borsa di Hong Kong efficace da oggi era praticamente stato già annunciato; un atto dovuto, a seguito della liquidazione decisa da un Tribunale cinese.

Il debutto del titolo in Borsa era avvenuto a fine 2009 ad un valore azionario di 9 miliardi di dollari, che negli anni del boom economico in Cina è più che quadruplicato, raggiungendo i 51 miliardi di dollari, prima dell'inizio del declino, scaturito dalla scoperta d una montagna di debiti del valore di circa 300 miliardi di dollari.

Dal successo al declino

Il declino è scattato dopo la pandemia, quando le autorità cinesi hanno irrigidito le regole per il trattamenti dei debiti, facendo emergere degli ammanchi, che hanno spinto Evergrande a vendere una serie di immobili a prezzi stracciati. Allo scoppio dello scandalo il Gruppo Evergrande aveva circa 1.300 progetti in fase di sviluppo in 280 città in tutta la Cina e controllaa un gruppo diversificato dalle auto elettriche al sostegno ad una delle principali squadre di calcio cinesi.

La liquidazione imposta dal tribunale

A gennaio 2024, dopo aver peso atto di una serie di tentativi di ristrutturazione del debito andati a vuoto e delle pressanti richieste dei creditori, soprattutto quelli esteri, l’Alta Corte di Hong Kong ne ha ordinato la liquidazione.

Il Gruppo immobiliare cinese è andato in default a fine 2021, per non esser riuscita a pagare gli interessi di alcuni bond esteri. Da qui il tentativo di ristrutturazione l'enorme debito venuto a galla, ma senza grande successo. Ad inizio mese, i liquidatori avevano annunciato di aver venduto solo 255 milioni di dollari di attività su un ammontare del debito estero stimato di 45 miliardi di dollari. Si stima che ci vorranno almeno una decina di anni per chiudere la liquidazione, ma i liquidatori hanno già ammesso che il raggiungimento "si rivelerà irraggiungibile".
