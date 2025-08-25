Foti: “Fondi di coesione competenza delle Regioni, no a centralizzazione”

(Teleborsa) - "Nel dibattito di ieri sui, nessuno degli intervenuti ha sostenuto che gli stessi debbano essere centralizzati e gestiti dallo Stato. In verità, essendo stata posta in rilievo la necessità di un maggiore coinvolgimento dei Comuni, chi scrive ha detto che la decisione compete alle Regioni". Lo dichiara il"Non solo - prosegue il ministro - ma, essendo la, ho evidenziato da parte mia che quella verticale, proprio in ragione della governance multilivello, è molto più pregnante di quella orizzontale, per la quale il coinvolgimento della società civile risulta ancora parziale. Del resto, proprio chi scrive, in questi mesi, hala posizione di escludere i fondi della coesione dai cosiddetti 'piani Paese, ipotizzati dalla'", conclude Foti.