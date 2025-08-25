Milano 10:51
Germania, indice IIFO agosto sale oltre le attese

Grazie al miglioramento delle aspettative

Germania, indice IIFO agosto sale oltre le attese
(Teleborsa) - Migliorano ancora le condizioni economiche in Germania a agosto, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 89 punti rispetto agli 88,6 punti di luglio e risulta al di sopra degli 88,7 punti stimati dal consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 86,4 punti dagli 86,5 di luglio e contro gli 86,7 attesi dagli analisti.

Migliora il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 91,6 punti dai 90,8 precedenti, rosultamdo al di sopra dei 90,2 punti del consensus.

