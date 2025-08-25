Germania: mosse UniCredit su Commerzbank "non coordinate e poco amichevoli"

(Teleborsa) - La Germania ha ribadito la sua contrarietà ai piani di UniCredit
su Commerzbank
e ha accusato la banca guidata da Andrea Orcel di mosse "non coordinate e poco amichevoli"
, secondo quanto affermato dal portavoce del Ministero delle Finanze tedesco, dopo che questa mattina UniCredit ha convertito
in azioni un'ulteriore porzione della propria posizione in Commerzbank, salendo a circa il 26% dei diritti di voto.
Il governo tedesco riconosce la strategia di indipendenza di Commerzbank, ha spiegato il portavoce, e non intende vendere le proprie azioni
.
Dal canto suo, Commerzbank ha ribadito il proprio impegno "a perseguire con coerenza" la strategia di crescita
intrapresa dalla banca come evidenziato anche dai risultati finanziari positivi del primo semestre che ha portato alla revisione al rialzo della guidance sull'intero esercizio.