Italia secondo produttore UE di ortaggi, al primo posto per pomodori

(Teleborsa) - Nel, l'ha raccoltorispetto ai 58,8 milioni di tonnellate raccolti nel 2023. Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).(14,8 milioni di tonnellate),(13,9 milioni di tonnellate) e(5,8 milioni di tonnellate) sono stati i principali produttori di ortaggi freschi dell'UE, rappresentando insieme il 55% del raccolto totale.Nel 2024, larispetto al 2023: la produzione di pomodori è aumentata del 5%, raggiungendo i 16,8 milioni di tonnellate, la produzione di carote è aumentata del 6%, raggiungendo i 4,7 milioni di tonnellate, e la produzione di cipolle è aumentata dell'11%, raggiungendo i 7,0 milioni di tonnellate.Tra i paesi dell'UE, l'è stata il principale produttore dinel 2024, rappresentando il 36% del raccolto totale di pomodori dell'UE, seguita da Spagna (27%) e Portogallo (10%).I principali produttori dinell'UE sono stati la(18% del totale), la Francia (14%) e la Polonia (12%).sono stati il principale produttore didell'UE nel 2024, rappresentando circa un quarto (26%) delle cipolle raccolte nell'UE, seguiti da Spagna (20%) e Germania (12%).Nel 2024, la produzione dinell'UE (esclusi agrumi, uva e fragole) è stata di 24,3 milioni di tonnellate, ovvero il 2% in meno rispetto alla quantità raccolta nel 2023. I principali produttori di frutta, bacche e noci nell'UE nel 2024 sono stati l'Italia (5,4 milioni di tonnellate), la Spagna (4,3 milioni di tonnellate) e la Polonia (4,1 milioni di tonnellate), che hanno rappresentato complessivamente il 57% della produzione dell'UE.La produzione didell'UE è stata di 11,6 milioni di tonnellate nel 2024, la maggior parte delle quali proveniva da Polonia (29%), Italia (21%) e Francia (17%). La produzione UE nel 2024 è stata inferiore del 4% rispetto al 2023.L'UE ha prodotto anche 1,9 milioni di tonnellate dinel 2024, il 2% in più rispetto al 2023. I principali produttori di pere sono stati l'Italia (24% del totale UE), i Paesi Bassi (17%) e il Belgio (15%).La produzione diè stata ancora più concentrata: Spagna (37%), Italia (33%) e Grecia (21%) hanno rappresentato insieme il 91% della produzione UE. La produzione di pesche dell'UE nel 2024 è stata superiore del 2% rispetto al 2023.