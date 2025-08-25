Lavoro, Confeuro: “Click day obsoleto, ok agenzia ma prima debellare caporalato in agricoltura”

(Teleborsa) - ", annunciata dal sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, di istituire un’agenzia dedicata all’. Si tratta certamente di un passo avanti, anche nella direzione di un sistema più moderno ed efficiente rispetto all'attuale meccanismo del "click day", che giudichiamo ormai del tutto obsoleto e inadeguato alle reali esigenze del comparto primario". Così,. "Tuttavia, è fondamentale che qualsiasi iniziativa di innovazione e digitalizzazione venga preceduta da un’azione concreta e decisa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento che continuano a colpire migliaia di lavoratrici e lavoratori agricoli nel nostro Paese''.''Parlare di intermediazione pubblica senza affrontare prima le profonde sacche di illegalità che ancora caratterizzano molte aree del territorio rischia di essere un esercizio sterile, o peggio, una misura che lascia irrisolti i problemi più gravi. La priorità per Confeuro - continua Tiso - resta quella di, garantendo un’agricoltura non solo produttiva e competitiva, ma anche giusta e trasparente. Sì, dunque, all’innovazione e agli strumenti nuovi, ma prima partire dalle basi: lotta senza compromessi al caporalato, investimenti nei controlli, tutela dei diritti e valorizzazione del lavoro regolare. Solo dopo aver affrontato questi nodi strutturali sarà possibileche risponda realmente ai bisogni delle imprese agricole e dei lavoratori".