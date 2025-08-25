Lavoro, Confeuro: “Click day obsoleto, ok agenzia ma prima debellare caporalato in agricoltura”

(Teleborsa) - "Confeuro accoglie con favore l’ipotesi
, annunciata dal sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon
, di istituire un’agenzia dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo
. Si tratta certamente di un passo avanti, anche nella direzione di un sistema più moderno ed efficiente rispetto all'attuale meccanismo del "click day", che giudichiamo ormai del tutto obsoleto e inadeguato alle reali esigenze del comparto primario". Così, Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro
. "Tuttavia, è fondamentale che qualsiasi iniziativa di innovazione e digitalizzazione venga preceduta da un’azione concreta e decisa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento che continuano a colpire migliaia di lavoratrici e lavoratori agricoli nel nostro Paese''.
''Parlare di intermediazione pubblica senza affrontare prima le profonde sacche di illegalità che ancora caratterizzano molte aree del territorio rischia di essere un esercizio sterile, o peggio, una misura che lascia irrisolti i problemi più gravi. La priorità per Confeuro - continua Tiso - resta quella di restituire dignità, sicurezza e diritti a chi lavora nei campi
, garantendo un’agricoltura non solo produttiva e competitiva, ma anche giusta e trasparente. Sì, dunque, all’innovazione e agli strumenti nuovi, ma prima partire dalle basi: lotta senza compromessi al caporalato, investimenti nei controlli, tutela dei diritti e valorizzazione del lavoro regolare. Solo dopo aver affrontato questi nodi strutturali sarà possibile costruire un sistema di intermediazione moderno ed efficace,
che risponda realmente ai bisogni delle imprese agricole e dei lavoratori".