Madrid: in calo Acciona Energia

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, che sta segnando un calo del 3,65%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Acciona Energia
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,81.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)