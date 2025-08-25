Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:51
23.512 +0,06%
Dow Jones 19:51
45.375 -0,56%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Madrid: in calo Acciona Energia

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che sta segnando un calo del 3,65%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Acciona Energia è in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,81.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
