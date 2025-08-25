Madrid: in calo Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Ibex 35

Acciona Energia

indice azionario della Borsa di Madrid

Acciona Energia

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,65%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,89. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)