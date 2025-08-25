Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 18:30
23.531 +0,14%
Dow Jones 18:30
45.401 -0,51%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

MEF, il 28 agosto in asta BTP e CCTeu fino a 8 miliardi di euro

Finanza
MEF, il 28 agosto in asta BTP e CCTeu fino a 8 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di fino a 8 miliardi di euro di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta giovedì 28 agosto. La data di regolamento è lunedì 1 settembre 2025.

In particolare, saranno offerti da 2,5 a 2,75 miliardi di euro di BTP 5 Anni con scadenza 01/10/2030 e cedola annuale al 2,70%, da 1 a 1,25 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/08/2035 e cedola annuale al 3,65%, da 1,75 a 2 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/10/2035 e cedola annuale al 3,60%, da 1,5 a 2 miliardi di euro di CCTeu 7 Anni con scadenza 15/04/2034.
Condividi
```