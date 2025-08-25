Milano Cortina 2026, giornata dedicata ai Giochi al Meeting di Rimini

(Teleborsa) - Aloggi i riflettori sono puntati sui prossimi. Dalle 13 alle 14 la manifestazione internazionale ospita un incontro dedicato a, con al centro il tema del "cantiere umano", la sostenibilità e le trasformazioni che stanno vivendo i territori chiamati ad accogliere. Un momento per raccontare come i talenti personali, la relazione con gli altri e lo spirito di competizione possano diventare motore di crescita e innovazione.Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, i Giochi tornano protagonisti all’interno del Padiglione del MIT, "", dove – su invito del vicepresidente del Consiglio e ministro– si alterneranno voci istituzionali e partner dei Giochi. Ad aprire sarà il commissario straordinario e AD di SIMICO,, dopo il quale interverranno, tra gli altri, i rappresentanti dei territori: il Presidente della Regione Lombardiae il Presidente della Provincia autonoma di Trento. A seguire, spazio ai partner che stanno accompagnando l’organizzazione e la realizzazione dell’evento, con interventi di(TIM),(Trenitalia) e(Enel).La giornata sarà arricchita anche dalla presenza deglidelle discipline di bob e skeleton – Giada Andreutti, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti e Lorenzo Bilotti – che incontreranno i visitatori del Meeting in momenti di conversazione e intervista.Un’occasione intensa e ricca di spunti, che testimonia l’impegno del Paese e delnel trasformare Milano Cortina 2026 in una sfida condivisa e in un’opportunità di crescita che va ben oltre lo sport.