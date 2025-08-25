New York: andamento rialzista per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Nasdaq 100

Netflix

provider di video online

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,93%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.207,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.241. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.187,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)