New York: andamento rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia attiva nel settore dei video on demand
, con una variazione percentuale dell'1,93%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Netflix
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico del provider di video online
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.207,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.241. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.187,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)