New York: scambi negativi per American Airlines

(Teleborsa) - Sottotono la più grande compagnia area negli Stati Uniti
, che passa di mano con un calo del 3,76%.
Lo scenario su base settimanale di American Airlines
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,24 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,93. L'equilibrata forza rialzista di American Airlines
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)