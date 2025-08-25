Milano 17:35
New York: scambi negativi per American Airlines

(Teleborsa) - Sottotono la più grande compagnia area negli Stati Uniti, che passa di mano con un calo del 3,76%.

Lo scenario su base settimanale di American Airlines rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,24 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,93. L'equilibrata forza rialzista di American Airlines è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,55.

