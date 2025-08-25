Milano 25-ago
Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Bio-Rad Laboratories
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Bio-Rad Laboratories, che mostra un decremento del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bio-Rad Laboratories rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Bio-Rad Laboratories è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 299,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 292,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 306,9.

