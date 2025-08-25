Orsted crolla a Copenaghen su stop autorità USA a progetto per wind farm

Orsted

(Teleborsa) - A picco allale azioni della compagnia statale danese, chea 179,45 corone, dopo loal largo d Rhode Island, quasi completamente ultimato.Oersted, dopo aver confermato che l'US Department if the Interior Bureau of Ocean Energy Management ha annunciato uno stop del progettod, frutto di una joint venture paritetica con una controllata di, ha annunciato che cercherà di trovare unacon le autorità statunitensi, avendo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il suo sviluppo.La società ha chiarito ch, nonostante l'investimento sia costato 5 miliardi di corone e conferma che una volta completato il progetto avrebbe un effetto positivo sull'EBITDA di 1 miliardi di corone.La societàapprovato dallo Stato danese in qualità di azionista di maggioranza e volto a rafforzare il capitale in vista degli impegni di investimento.