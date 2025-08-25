Orsted crolla a Copenaghen su stop autorità USA a progetto per wind farm

(Teleborsa) - A picco alla Borsa di Copenaghen
le azioni della compagnia statale danese Orsted
, che scivola di oltre il 16%
a 179,45 corone, dopo lo stop ricevuto dalle autorità statunitensi al progetto di una wind farm
al largo d Rhode Island, quasi completamente ultimato.
Oersted, dopo aver confermato che l'US Department if the Interior Bureau of Ocean Energy Management ha annunciato uno stop del progetto Revolution Win
d, frutto di una joint venture paritetica con una controllata di Blackrock
, completato per circa l'80%
, ha annunciato che cercherà di trovare una mediazione
con le autorità statunitensi o valutare una causa legale
, avendo ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il suo sviluppo.
La società ha chiarito che lo stop al progetto non cambia le sue previsioni per il 2025
, nonostante l'investimento sia costato 5 miliardi di corone e conferma che una volta completato il progetto avrebbe un effetto positivo sull'EBITDA di 1 miliardi di corone.
La società porterà avanti anche l'aumento di capitale da 60 miliardi di corone
approvato dallo Stato danese in qualità di azionista di maggioranza e volto a rafforzare il capitale in vista degli impegni di investimento.