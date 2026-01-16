Clear Street chiude round di investimento pre-IPO a 12 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il broker di titoli e derivati ??Clear Street
ha chiuso un round di investimento
con una valutazione di 12 miliardi di dollari
. Operazione che apre la strada a un'offerta pubblica iniziale (IPO), secondo una fonte raggiunta da Bloomberg.
La componente azionaria del round è stata guidata dai gestori di fondi Baillie Gifford
e SBI Holdings
. Per quanto riguarda il debito, BlackRock
è tra gli investitori nelle obbligazioni senior, ha affermato una delle fonti.
Tra i consulenti per la potenziale IPO ci sarebbero Goldman Sachs
, Morgan Stanley
e UBS Group
, secondo le fonti, aggiungendo che Clear Street potrebbe presentare la documentazione per la quotazione già la prossima settimana
.
Il broker ha registrato un fatturato netto
di circa 940 milioni di dollari nei 12 mesi fino al 30 settembre, secondo documenti visionati da Bloomberg News. La società ha registrato un utile netto
di 89 milioni di dollari nel 2024, in aumento rispetto alla perdita di 18 milioni di dollari nel 2023.
Clear Street è guidata dal Presidente Esecutivo Uriel Cohen
, e dall'Amministratore Delegato Ed Tilly
, ex CEO di Cboe Global Markets
, la più grande borsa di opzioni al mondo.