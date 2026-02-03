Orsted vende le attività onshore europee a CIP per 1,44 miliardi di euro

Orsted

Orsted, colosso danese delle energie rinnovabili, ha firmato un accordo con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) per la cessione della sua attività onshore europea. Il valore totale dell'operazione è di 1,44 miliardi di euro (10,7 miliardi di corone danesi), con closing previsto per il secondo trimestre del 2026.Insieme alla cessione del 50% di Hornsea 3 e all'accordo per la cessione del 55% di Changhua 2, Orsted ha ora finalizzato il suo programma di dismissioni come previsto e rafforzando significativamente la sua base finanziaria. Con la cessione delle sue attività onshore europee, Orsted ha firmato transazioni nel periodo 2025-2026 per un totale di circa 46 miliardi di DKK (circa 6,16 miliardi di euro), raggiungendo l'obiettivo aziendale di oltre 35 miliardi di DKK di proventi in questo periodo.L'operazione contribuisce anche a realizzare la priorità strategica di Orsted di concentrarsi sull'eolico offshore nei mercati europei core, dove si prevede che una quantità significativa di capacità sarà messa a gara nei prossimi anni."L'attività onshore europea di Orsted ha sviluppato una pipeline e un portafoglio progetti molto solidi e sono molto soddisfatto di aver trovato un nuovo proprietario per tale attività in CIP, poiché abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi sull'eolico offshore nei nostri mercati europei core - ha detto il CEO - La cessione della nostra piattaforma onshore europea completa il programma di dismissioni che abbiamo definito e ora abbiamo notevolmente rafforzato la posizione finanziaria di Orsted".L'attività onshore europea di Orsted è attiva in diversi paesi europei e comprende progetti di energia eolica, solare e di accumulo di energia a batteria. Separatamente dall'attività onshore europea, Orsted continua a possedere e gestire la propria attività onshore negli Stati Uniti, gestita come attività indipendente, dall'ottobre 2025.