Once Upon a Farm punta a una valutazione di 764 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) - Once Upon a Farm, azienda di alimenti biologici per bambini, haLa società intende offrire 10.997.209 azioni ordinarie, di cui 7.631.537 azioni offerte da Once Upon a Farm e 3.365.672 azioni offerte da alcuni azionisti esistenti. Il prezzo di offerta è attualmente previsto tra 17 e 19 dollari per azione. Al limite massimo della forchetta, lasarebbe di 209 milioni di dollari e ladi 764 milioni di dollari.Once Upon a Farm intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 1.649.581 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta pubblica iniziale.Once Upon a Farm intende utilizzare i proventi dell'offerta per rimborsare i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito eper le attività operative.Once Upon a Farm ha presentato domanda di quotazione sul(NYSE) con il simbolo "OFRM". Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono in qualità di joint lead bookrunning manager per l'offerta.