RFI, riaperta questa mattina intera linea Verona-Vicenza

(Teleborsa) - È ripresa questa mattina, come da programma, lasull’intera linea, chiusa ai treni fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dal 4 al 24 agosto per consentire l’avanzamento delle opere connesse alla. Gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico eseguiti da(Gruppo FS Italiane) hanno interessato i cosiddetti lotti "Verona - Bivio Vicenza", finanziato con fondi PNRR, e "Attraversamento di Vicenza".Nel dettaglio, asono state completate le attività di riprofilatura plano-altimetrica del tracciato, di sistemazione della trazione elettrica e della banchina; a Lonigo concluse le attività relative all’ammodernamento della stazione; a San Bonifacio ultimato il rinnovo dei deviatoi, l’adeguamento del tracciato e l’innalzamento dei marciapiedi di stazione. Nella stazione di Vicenza sono stati portati a termine i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo sottopasso AV/AC, mentre a Verona Porta Vescovo sono proseguite le attività per la riqualificazione della stazione.Conclusi anche gliprogrammati durante l’interruzione sulla linea Vicenza - Schio. L’investimento complessivo è stato di circaDa oggi e fino al 29 agosto, come prevedono le norme in caso didell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate a una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a circa 15 minuti. Laverrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste.