Royalty Pharma acquisisce royalty di farmaco Amgen per massimi 950 milioni di dollari

(Teleborsa) -, acquirente statunitense di royalties biofarmaceutiche, hadi, un farmaco innovativo per i pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso che hanno fallito la chemioterapia,per un importo iniziale di 885 milioni di dollari. L'accordo include un'opzione per BeOne di vendere ulteriori royalty su Imdelltra a Royalty Pharma fino a 65 milioni di dollari entro i prossimi 12 mesi."Siamo entusiasti di acquisire questo flusso di royalty da BeOne Medicines, un'azienda oncologica globale impegnata nello sviluppo di trattamenti innovativi - ha dichiaratodi Royalty Pharma - Imdelltra sta rimodellando il paradigma terapeutico per i pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule, una patologia altamente aggressiva con poche opzioni terapeutiche. L'operazione odierna è coerente con la nostra strategia di acquisizione di royalty su".Imdelltra ha(FDA) statunitense nel maggio 2024 per il trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso in pazienti in progressione durante o dopo la chemioterapia. Il carcinoma polmonare a piccole cellule colpisce circa 360.000 pazienti in tutto il mondo ogni anno e ha una prognosi sfavorevole, con una sopravvivenza globale di circa 12 mesi dopo la terapia iniziale e un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 7% per i pazienti con malattia invasiva.Ledi Imdelltra hanno raggiunto ie, secondo il consensus degli analisti, si prevede che supereranno i 2,8 miliardi di dollari entro il 2035.Per un, Royalty Pharma acquisirà da BeOne circa il 7% delle royalty sulle vendite nette mondiali di Imdelltra, che include la condivisione delle royalty con BeOne sulle vendite nette annuali superiori a 1,5 miliardi di dollari. Si prevede che la durata delle royalty per Imdelltra si estenderà fino al 2038-2041. BeOne manterrà i diritti commerciali di Imdelltra in Cina.