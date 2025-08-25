SpaceX, annullato il decimo test di Starship: "Serve tempo per risolvere un problema"

(Teleborsa) - Nuovo stop per, il megarazzo didestinato a diventare la colonna portante delle ambizioni spaziali di Elon Musk. L’azienda ha annullato ilprevisto ieri dalla base in Texas appena quindici minuti prima del lancio, citando la necessità di "risolvere un problema con i sistemi di terra".Il test, il decimo del programma, era atteso alle 18:30 ora locale (23:30 Gmt) ed era già in fase avanzata di preparazione: il razzo era carico di propellenti e laera in corso, prima di essere interrotta senza ulteriori spiegazioni. Lo stop si aggiunge a una serie di prove precedenti caratterizzate da guasti ed esplosioni, alimentando i dubbi di parte degli osservatori sulla reale capacità di Starship di centrare l’obiettivo dichiarato da Musk: colonizzare Marte.Nonostante le difficoltà, una versione modificata del razzo è stata inclusa nel programmadella, che punta a riportare astronauti americani sulla Luna e a stabilire una presenza duratura sul nostro satellite.