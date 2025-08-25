Milano 9:19
Finanza
Unicredit converte azioni e porta partecipazione in Commerzbank al 26%
(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato e in linea con la tempistica comunicata a luglio, UniCredit prosegue nella conversione in azioni della propria posizione sintetica in Commerzbank ed annuncia di aver portato a circa il 26% la propria partecipazione azionaria nella banca tedesca, consolidata nei conti.

La restante posizione sintetica verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%.

L'impatto totale sul coefficiente CET1 per la partecipazione azionaria pari a circa il 29% è aumentato da circa 110 punti base, come comunicato in precedenza, a circa 145 punti base, a causa dell'aumento del corso del titolo e della ristrutturazione contestuale della copertura derivata collar, tesa a ridurre la volatilità futura sul conto economico. Il ritorno sull'investimento è confermato intorno al 20%.

UniCredit rafforza quindi la propria posizione di principale azionista di Commerzbank. Sebbene al momento non intenda chiedere una rappresentanza nel CdA, UniCredit continuerà a monitorare attentamente i progressi di Commerzbank nel rafforzamento sostenibile
della propria attività e nella creazione di valore per i propri azionisti, clienti e dipendenti.

"A oggi, l’investimento di UniCredit ha superato le metriche finanziarie pre-definite, creando così un significativo valore per gli azionisti", sottolinea una nota della Banca.
