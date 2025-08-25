Unicredit converte azioni e porta partecipazione in Commerzbank al 26%

UniCredit

Commerzbank

(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato e in linea con la tempistica comunicata a luglio,ed annuncia di aver portatoazionaria nella banca tedesca, consolidata nei conti., portando la partecipazione azionaria complessiva aper la partecipazione azionaria pari a circa il 29% è aumentato da circa 110 punti base, come comunicato in precedenza,, a causa dell'aumento del corso del titolo e della ristrutturazione contestuale della copertura derivata collar, tesa a ridurre la volatilità futura sul conto economico. Ilsull'investimento èUniCredit rafforza quindi la propria. Sebbene al momento, UniCredit continuerà a monitorare attentamente i progressi di Commerzbank nel rafforzamento sostenibiledella propria attività e nella creazione di valore per i propri azionisti, clienti e dipendenti."A oggi, l’investimento di UniCredit ha superato le metriche finanziarie pre-definite, creando così un, sottolinea una nota della Banca.