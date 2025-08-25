USA, indice CFNAI luglio peggiora a -0,19 punti

(Teleborsa) - Giungono segnali negativi per la crescita dell'attività economica americana. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI)
è pari a -0,19 punti a luglio
2025 rispetto ai -0,18 punti di giugno (rivisto da un preliminare di -0,10).
La media mobile a tre mesi
, sempre a luglio, si è portata a -0,18 punti rispetto ai -0,26 precedenti.
L'indice CFNAI è una media pesata
di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )