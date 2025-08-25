Milano 16:58
USA, indice Fed di Dallas agosto peggiora a -1,8 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas, nel mese di agosto 2025, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,8 punti rispetto ai +0,9 punti del mese precedente. Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.

(Foto: R K su Unsplash)
