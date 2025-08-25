USA, indice Fed di Dallas agosto peggiora a -1,8 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas
, nel mese di agosto
2025, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.
L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a -1,8 punti
rispetto ai +0,9 punti del mese precedente. Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.(Foto: R K su Unsplash)