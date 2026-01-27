Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:52
25.951 +0,92%
Dow Jones 17:52
49.109 -0,61%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Indice Fed Richmond USA in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice Fed Richmond USA in gennaio
USA, Indice Fed Richmond in gennaio pari a -6 punti, in aumento rispetto al precedente -7 punti (la previsione era -5 punti).
Condividi
```