Martedì 27 Gennaio 2026, ore 18.08
Indice Fed Richmond USA in gennaio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
27 gennaio 2026 - 16.20
USA,
Indice Fed Richmond in gennaio pari a -6 punti
, in aumento rispetto al precedente -7 punti (la previsione era -5 punti).
