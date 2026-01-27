Milano 16:55
USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a gennaio

(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero che risale pur rimanendo in territorio negativo. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a gennaio a -6 punti dai -7 di dicembre e contro i -5 punti delle aspettative.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un miglioramento anche della componente delle consegne che si porta a -5 punti dai -11 del mese precedente, nonchè di quella dei servizi che passa a -3 punti dai -6 di dicembre.
