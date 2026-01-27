USA, Fed Richmond: migliora il settore manifatturiero a gennaio

(Teleborsa) - Migliora l'indice Fed di Richmond
sullo stato del settore manifatturiero
che risale pur rimanendo in territorio negativo. L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a gennaio a -6 punti dai -7 di dicembre e contro i -5 punti delle aspettative.
Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un miglioramento anche della componente delle consegne
che si porta a -5 punti dai -11 del mese precedente, nonchè di quella dei servizi
che passa a -3 punti dai -6 di dicembre.