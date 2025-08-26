Milano 13:50
42.765 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:50
9.277 -0,48%
Francoforte 13:50
24.166 -0,44%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,45%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8619. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8658. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8606.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
