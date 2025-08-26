Milano 13:51
42.763 -1,07%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:51
9.277 -0,47%
Francoforte 13:51
24.165 -0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 22 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza di breve del FTSE 100 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9.336,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.173. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 9.500,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
