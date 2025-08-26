Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 agosto
Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 22 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.
La tendenza di breve del FTSE 100 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9.336,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.173. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 9.500,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)