BoE, Mann: mantenimento più persistente del tasso di riferimento è appropriato

(Teleborsa) - "Un mantenimento più persistente del tasso di interesse di riferimento è appropriato
in questo momento, per mantenere l'orientamento restrittivo (ma non ancora più restrittivo) della politica monetaria necessario per contrastare la persistenza dell'inflazione". Lo ha affermato Catherine Mann
, che fa parte del comitato di politica monetaria della Bank of England (BoE), a un evento del Banco de Mexico.
"Tuttavia, sono pronta a un'azione politica decisa, sotto forma di tagli più ampi e rapidi
del tasso di riferimento, qualora i rischi al ribasso per la domanda interna dovessero materializzarsi - ha aggiunto - È necessaria una strategia politica attiva per comunicare chiaramente il percorso attuale e futuro della politica monetaria, il che migliorerà il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, in particolare in un contesto di volatilità dell'inflazione e dei mercati finanziari".
Mann ha ricordato che "l'inflazione è al di sopra dell'obiettivo da quattro anni
(esclusi tre mesi al 2% o meno nel 2024)" e che "nella previsione di base si prevede che rimarrà al di sopra dell'obiettivo per altri otto trimestri".
"Le ricerche più recenti sul nesso aspettative-salari-prezzi mi portano a concludere che la persistenza dell'inflazione è maggiore del giudizio incorporato nella previsione
di base: la persistenza dell'inflazione è il mio caso centrale", ha sottolineato.