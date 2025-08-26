Milano 17:35
BoE, Mann: mantenimento più persistente del tasso di riferimento è appropriato

(Teleborsa) - "Un mantenimento più persistente del tasso di interesse di riferimento è appropriato in questo momento, per mantenere l'orientamento restrittivo (ma non ancora più restrittivo) della politica monetaria necessario per contrastare la persistenza dell'inflazione". Lo ha affermato Catherine Mann, che fa parte del comitato di politica monetaria della Bank of England (BoE), a un evento del Banco de Mexico.

"Tuttavia, sono pronta a un'azione politica decisa, sotto forma di tagli più ampi e rapidi del tasso di riferimento, qualora i rischi al ribasso per la domanda interna dovessero materializzarsi - ha aggiunto - È necessaria una strategia politica attiva per comunicare chiaramente il percorso attuale e futuro della politica monetaria, il che migliorerà il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, in particolare in un contesto di volatilità dell'inflazione e dei mercati finanziari".

Mann ha ricordato che "l'inflazione è al di sopra dell'obiettivo da quattro anni (esclusi tre mesi al 2% o meno nel 2024)" e che "nella previsione di base si prevede che rimarrà al di sopra dell'obiettivo per altri otto trimestri".

"Le ricerche più recenti sul nesso aspettative-salari-prezzi mi portano a concludere che la persistenza dell'inflazione è maggiore del giudizio incorporato nella previsione di base: la persistenza dell'inflazione è il mio caso centrale", ha sottolineato.
