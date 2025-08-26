BoE, Mann: mantenimento più persistente del tasso di riferimento è appropriato

(Teleborsa) - "Unin questo momento, per mantenere l'orientamento restrittivo (ma non ancora più restrittivo) della politica monetaria necessario per contrastare la persistenza dell'inflazione". Lo ha affermato, che fa parte del comitato di politica monetaria della Bank of England (BoE), a un evento del Banco de Mexico."Tuttavia, sonodel tasso di riferimento, qualora i rischi al ribasso per la domanda interna dovessero materializzarsi - ha aggiunto - È necessaria una strategia politica attiva per comunicare chiaramente il percorso attuale e futuro della politica monetaria, il che migliorerà il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, in particolare in un contesto di volatilità dell'inflazione e dei mercati finanziari".Mann ha ricordato che "l'(esclusi tre mesi al 2% o meno nel 2024)" e che "nella previsione di base si prevede che rimarrà al di sopra dell'obiettivo per altri otto trimestri"."Le ricerche più recenti sul nesso aspettative-salari-prezzi mi portano a concludere che ladi base: la persistenza dell'inflazione è il mio caso centrale", ha sottolineato.