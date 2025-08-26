Milano 13:53
42.747 -1,11%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:53
9.277 -0,48%
Francoforte 13:53
24.156 -0,48%

Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,67%

Il DAX apre appena sotto la parità a 24.110,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,67%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,67%, a quota 24.110,08 in apertura.
Condividi
```