Milano
13:53
42.747
-1,11%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
13:53
9.277
-0,48%
Francoforte
13:53
24.156
-0,48%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.10
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,67%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,67%
Il DAX apre appena sotto la parità a 24.110,08 punti
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 09.03
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,67%, a quota 24.110,08 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,54%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,19%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,2%)
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,86%
Argomenti trattati
Borsa
(874)
·
Francoforte
(166)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,48%
Altre notizie
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,66%)
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,33%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,32%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,49%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,71%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,12%