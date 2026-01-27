Milano 11:06
45.083 +0,30%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:06
10.188 +0,39%
Francoforte 11:06
24.917 -0,06%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,3%

Il DAX esordisce a 25.008,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,3%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,30%, dopo aver aperto a 25.008,03 punti.
Condividi
```