Milano
17:35
42.655
-1,32%
Nasdaq
20:43
23.479
+0,23%
Dow Jones
20:43
45.315
+0,07%
Londra
17:35
9.266
-0,60%
Francoforte
17:35
24.153
-0,50%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 20.59
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,70%
Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,70%
Il CAC40 chiude a 7.709,81 punti
In breve
,
Finanza
26 agosto 2025 - 17.43
In forte ribasso Parigi, che mostra una discesa dell'1,70% e archivia la seduta a 7.709,81 punti.
Argomenti trattati
Parigi
(99)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,70%
