Cementir, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 14,6 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 21%.Gli analisti scrivono che ie le previsioni per il 2025 sono state confermate, con il management che le ha indicate leggermente superiori al budget.Considerando la consueta stagionalità positiva del secondo semestre rispetto al primo e le indicazioni del management durante la call, Intesa ha confermato le attuali previsioni per il periodo 2025-27 e continua a considerare le previsioni per il 2025 un obiettivo raggiungibile. Il broker sottolinea che le, che nel medio termine potrebbe rappresentare un'importante opportunità di approvvigionamento di cemento per gli stabilimenti turchi del gruppo, secondo il management.Cementir è, rispettivamente. Nella valutazione, Intesa ha lasciato invariato lo sconto rispetto ai competitor applicato a Cementir al 37,6%, il livello più alto raggiunto nel periodo di 17 anni in cui il titolo è sotto copertura. "Riteniamo che il prezzo delle azioni dovrebbe riflettere pienamente il re-rating del settore avvenuto negli ultimi mesi, portando lo sconto a un livello più in linea con quello storico", si legge nella ricerca.