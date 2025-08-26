Milano 13:56
Cementir, Intesa aumenta target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha aumentato a 16,6 euro per azione (dai precedenti 14,6 euro) il target price su Cementir Holding, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo, visto l'upside potenziale del 21%.

Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2025 hanno soddisfatto le stime e le previsioni per il 2025 sono state confermate, con il management che le ha indicate leggermente superiori al budget.

Considerando la consueta stagionalità positiva del secondo semestre rispetto al primo e le indicazioni del management durante la call, Intesa ha confermato le attuali previsioni per il periodo 2025-27 e continua a considerare le previsioni per il 2025 un obiettivo raggiungibile. Il broker sottolinea che le previsioni non tengono conto di alcun potenziale impatto della ricostruzione della Siria, che nel medio termine potrebbe rappresentare un'importante opportunità di approvvigionamento di cemento per gli stabilimenti turchi del gruppo, secondo il management.

Cementir è scambiata con uno sconto del 49% e del 51,7% rispetto all'EV/EBITDA mediano del 2025 e del 2026, rispettivamente. Nella valutazione, Intesa ha lasciato invariato lo sconto rispetto ai competitor applicato a Cementir al 37,6%, il livello più alto raggiunto nel periodo di 17 anni in cui il titolo è sotto copertura. "Riteniamo che il prezzo delle azioni dovrebbe riflettere pienamente il re-rating del settore avvenuto negli ultimi mesi, portando lo sconto a un livello più in linea con quello storico", si legge nella ricerca.
