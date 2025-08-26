Cementir, Intesa aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha aumentato a 16,6 euro
per azione (dai precedenti 14,6 euro) il target price
su Cementir Holding
, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo, visto l'upside potenziale del 21%.
Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre del 2025 hanno soddisfatto le stime
e le previsioni per il 2025 sono state confermate, con il management che le ha indicate leggermente superiori al budget.
Considerando la consueta stagionalità positiva del secondo semestre rispetto al primo e le indicazioni del management durante la call, Intesa ha confermato le attuali previsioni per il periodo 2025-27 e continua a considerare le previsioni per il 2025 un obiettivo raggiungibile. Il broker sottolinea che le previsioni non tengono conto di alcun potenziale impatto della ricostruzione della Siria
, che nel medio termine potrebbe rappresentare un'importante opportunità di approvvigionamento di cemento per gli stabilimenti turchi del gruppo, secondo il management.
Cementir è scambiata con uno sconto del 49% e del 51,7% rispetto all'EV/EBITDA mediano del 2025 e del 2026
, rispettivamente. Nella valutazione, Intesa ha lasciato invariato lo sconto rispetto ai competitor applicato a Cementir al 37,6%, il livello più alto raggiunto nel periodo di 17 anni in cui il titolo è sotto copertura. "Riteniamo che il prezzo delle azioni dovrebbe riflettere pienamente il re-rating del settore avvenuto negli ultimi mesi, portando lo sconto a un livello più in linea con quello storico", si legge nella ricerca.