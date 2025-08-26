Dazi USA-UE, Codacons: “Stangata da 4,2 miliardi, famiglie e imprese sconfitte”

(Teleborsa) - Altro che vittoria:, ma rappresenta una vera disfatta per famiglie e imprese italiane. Secondo le stime deli dazi al 15% rischiano di tradursi in una spesa aggiuntiva che potrebbecon rincari che finiranno per gonfiare il carrello della spesa e pesare sui bilanci domestici - già messi a dura prova da anni di aumenti e salari fermi. L’effetto complessivo sull’inflazione italiana potrebbe arrivare a +0,5%, con il rischio di ulteriori rialzi dei tassi e di nuove difficoltà per chi paga un mutuo o ha bisogno di finanziamenti.A tutto questo si aggiunge - prosegue la nota dell'associazione - l’incredibile impegno assunto dall’Europa ad acquistare: un vincolo autolesionista che rischia di tradursi in ulteriori rincari sulle bollette di famiglie e imprese, già colpite da anni di emergenza energetica e tariffe record. Di fronte a questi numeri, l’entusiasmo di chi esalta l’intesa è semplicemente surreale:. La verità emergerà presto, quando le famiglie si troveranno di fronte all’ennesimo salasso quotidiano."Parlare di stabilità e benefici è un insulto a chi già fatica ad arrivare a fine mese – denuncia il Codacons. A eche, con dazi più alti, avrebbero rischiato di restare tagliate fuori dal mercato statunitense. Per i cittadini e per intere filiere produttive italiane, invece, siamo di fronte a una sconfitta clamorosa che non potrà essere nascosta dietro vuote dichiarazioni".