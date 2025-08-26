Elon Musk fa causa a Apple e OpenAI per concorrenza sleale

(Teleborsa) - L'Intelligenza artificiale resta in primo piano e già sta creando attriti nel mondo della tecnologia, dove la guerra è senza esclusione di colpi e non risparmia nessuno. La questione vede al centro Elon Musk
, che lamenta una intesa restrittiva della concorrenza
da parte di Apple ed OpenAI
, per la questione dell'integrazione di ChatGPT sugli iPhone
. Uno sviluppo atteso, dal momento che il proprietario di Tesla e X da tempo denunciava sui social una ingiustizia ai danni della concorrenza ed aveva anche accusato Apple di manipolare l'Apple Store
per mantenere al vertice delle preferenze ChatGPT. Le accuse di Musk
Elon Musk, tramite X Corp e xAI
, ha formalmente denunciato Apple e OpenAI
, che vengono accusate di aver stretto una intesa restrittiva della concorrenza e di aver creato un monopolio
nel settore dell'intelligenza artificiale.
Il problema nasce dal fatto che CahtGPT è stata integrata direttamente negli iPhone
, costituendo una parte essenziale di un insieme di servizi AI offerti con gli iPhone che fanno parte della suite Apple Intelligence. Secondo le accuse di Musk, il fatto che ChatGPT sia stata pre-istallata sugli iPhone
, di fatto disincentiva l'utente a scaricare altri chatbot
concorrenti, fra cui Grok, il chatbot di intelligenza artificiale generativa sviluppato da xAI e lanciato a fine 2023.
Oltre a costituire un vantaggio per gli iPhone
di Apple, che manterrebbero il monopolio nel mercato degli smartphone, venendo commercializzato con uno dei più potenti strumenti di intelligenza artificiale già integrato, l'intesa avvantaggerebbe ChatGPT
, cui Apple avrebbe offerto l'accesso privilegiato a migliaia di informazioni
dei suoi utenti, in modo da arricchire a dismisura la sua potenza rispetto ai concorrenti. Le accuse di manipolazione
L'accusa di manipolazione delle classifiche in Apple Store
ha riempito le cronache dei social nell'ultimo periodo, con Musk che ad inizio mese lamentava l'ostinata presenza di ChatGPT in vetta al ranking di Apple Store,
nonostante l'ottimo posizionamento nelle classifiche generali di Grok e dell'app di X. Per Musk, Apple rende "impossibile a qualsiasi altra AI raggiungere la prima posizione".
"In un disperato tentativo di proteggere il suo monopolio sugli smartphone, Apple ha unito le forze con l'azienda che trae maggiori vantaggi dall'inibizione della concorrenza
e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale: OpenAI, un monopolista nel mercato dei chatbot di intelligenza artificiale generativa", si legge nella denuncia presentata presso la Corte distrettuale del Texas.La replica di OpenAI e Apple
La replica
dei diretti interessati non si è fatta attendere. Apple
ha risposto all'accusa di manipolazione precisando che l’App Store è "progettato per essere equo e imparziale"
, mentre una portavoce di OpenAI
ha etichettato la causa intentata da Musk come "l’ennesimo episodio di molestie da parte di Musk
", che fu peraltro fra i padri fondatori di OpenAI insieme a Sam Altman, da cui poi si divise per disaccordi nella gestione della società.
E proprio Sam Altman ha commentato
le lamentele di Musk, replicando "un'affermazione notevole, considerando quello che ho sentito che fa Elon
fa per manipolare X a proprio vantaggio e per le sue aziende, danneggiando i concorrenti e le persone che non gli piacciono".