Elon Musk fa causa a Apple e OpenAI per concorrenza sleale

Apple

(Teleborsa) - L'Intelligenza artificiale resta in primo piano e già sta creando attriti nel mondo della tecnologia, dove la guerra è senza esclusione di colpi e non risparmia nessuno. La questione vede al centro, che lamenta unada parte di, per la questione dell'. Uno sviluppo atteso, dal momento che il proprietario di Tesla e X da tempo denunciava sui social una ingiustizia ai danni della concorrenza ed aveva anche accusato Apple diper mantenere al vertice delle preferenze ChatGPT.Elon Musk, tramite, ha formalmente, che vengono accusate di aver stretto una intesa restrittiva della concorrenza e di aver creato unnel settore dell'intelligenza artificiale.Il problema nasce dal fatto che, costituendo una parte essenziale di un insieme di servizi AI offerti con gli iPhone che fanno parte della suite Apple Intelligence. Secondo le accuse di Musk, il fatto che ChatGPT sia stata, di fattoconcorrenti, fra cui Grok, il chatbot di intelligenza artificiale generativa sviluppato da xAI e lanciato a fine 2023.Oltre a costituire undi Apple, che manterrebbero il monopolio nel mercato degli smartphone, venendo commercializzato con uno dei più potenti strumenti di intelligenza artificiale già integrato, l'intesa, cui Apple avrebbe offertodei suoi utenti, in modo da arricchire a dismisura la sua potenza rispetto ai concorrenti.L'accusa diha riempito le cronache dei social nell'ultimo periodo, con Musk che ad inizio mese lamentava l'ostinatanonostante l'ottimo posizionamento nelle classifiche generali di Grok e dell'app di X. Per Musk, Apple rende "impossibile a qualsiasi altra AI raggiungere la prima posizione"."In un disperato tentativo di proteggere il suo monopolio sugli smartphone,e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale: OpenAI, un monopolista nel mercato dei chatbot di intelligenza artificiale generativa", si legge nella denuncia presentata presso la Corte distrettuale del Texas.Ladei diretti interessati non si è fatta attendere.ha risposto all'accusa di manipolazione precisando che, mentre una portavoce diha etichettato la causa intentata da Musk come "l’ennesimo episodio di", che fu peraltro fra i padri fondatori di OpenAI insieme a Sam Altman, da cui poi si divise per disaccordi nella gestione della società.E propriole lamentele di Musk, replicando "fa per manipolare X a proprio vantaggio e per le sue aziende, danneggiando i concorrenti e le persone che non gli piacciono".