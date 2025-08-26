Eni, la Nguya FLNG pronta per la Fase 2 del progetto Congo LNG

(Teleborsa) - Eni
ha annunciato che si è tenuta oggi a Shanghai
la cerimonia di sail away
dell’unità flottante di gas naturale liquefatto (FLNG) Nguya
, destinata a incrementare in modo significativo la produzione di GNL nell’ambito del progetto Congo LNG
, nella concessione Marine XII, nell’offshore della Repubblica del Congo. Alla cerimonia hanno partecipato Bruno Jean Richard Itoua
, Ministro degli Idrocarburi della Repubblica del Congo, e la delegazione Eni guidata da Stefano Maione
, Director Development, Operations & Energy Efficiency.
L’unità Nguya, lunga 376 metri e larga 60, sarà ancorata a una profondità di 35 metri e impiegata per la produzione di gas naturale liquefatto
. Progettata per avere un'impronta carbonica ridotta grazie a tecnologie avanzate, rappresenta un’eccellenza nel settore. Ideata, disegnata e costruita in soli 33 mesi – dall’aggiudicazione del contratto al sail away - la FLNG segna un record in termini di time-to-market nell’intera industria. Inoltre, le caratteristiche tecniche all’avanguardia con cui è stata concepita la rendono in grado di trattare potenzialmente gas da diversi giacimenti, pertanto adatta allo sviluppo anche di campi futuri.
È stata ricondizionata
e partirà nei prossimi giorni anche l’unità flottante di produzione e compressione destinata a inviare il gas trattato su Nguya, nata dalla trasformazione dell’impianto di perforazione Scarabeo 5
. Attraverso un intervento innovativo é stato possibile rispettare i tempi di esecuzione, contenere i costi e minimizzare l’impatto ambientale. Un esempio concreto di economia circolare e riuso industriale, in piena armonia con la strategia di decarbonizzazione di Eni.
I lavori per le strutture sottomarine
necessarie all’avvio della fase 2 del progetto Congo LNG procedono secondo programma, per permettere ancoraggio e startup entro fine 2025.
A dicembre 2023 è entrata in produzione Tango FLNG
(0,6 MPTA), che ha già esportato 12 carichi, a cui entro fine anno si affiancherà la Nguya FLNG (2,4 MPTA), portando la capacità totale del progetto Congo LNG a 3 MPTA.
Eni è presente nella Repubblica del Congo
da oltre 55 anni ed è impegnata in prima linea nello sviluppo delle ingenti risorse di gas del Paese. La società, inoltre, fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo, che garantisce il 70% della capacità di generazione elettrica del Paese, ed è attiva in numerose iniziative per migliorare l’accesso delle comunità locali all’energia, all’acqua, alla salute e alla diversificazione economica.