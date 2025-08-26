Eni, la Nguya FLNG pronta per la Fase 2 del progetto Congo LNG

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato che si è tenuta oggi ala cerimonia didell’unità flottante di gas naturale liquefatto (FLNG), destinata a incrementare in modo significativo la produzione di GNL nell’ambito del progetto, nella concessione Marine XII, nell’offshore della Repubblica del Congo. Alla cerimonia hanno partecipato, Ministro degli Idrocarburi della Repubblica del Congo, e la delegazione Eni guidata da, Director Development, Operations & Energy Efficiency.L’unità Nguya, lunga 376 metri e larga 60, sarà ancorata a una profondità di 35 metri e impiegata per la. Progettata per avere un'impronta carbonica ridotta grazie a tecnologie avanzate, rappresenta un’eccellenza nel settore. Ideata, disegnata e costruita in soli 33 mesi – dall’aggiudicazione del contratto al sail away - la FLNG segna un record in termini di time-to-market nell’intera industria. Inoltre, le caratteristiche tecniche all’avanguardia con cui è stata concepita la rendono in grado di trattare potenzialmente gas da diversi giacimenti, pertanto adatta allo sviluppo anche di campi futuri.È statae partirà nei prossimi giorni anche l’unità flottante di produzione e compressione destinata a inviare il gas trattato su Nguya, nata dalla trasformazione dell’. Attraverso un intervento innovativo é stato possibile rispettare i tempi di esecuzione, contenere i costi e minimizzare l’impatto ambientale. Un esempio concreto di economia circolare e riuso industriale, in piena armonia con la strategia di decarbonizzazione di Eni.I lavori per lenecessarie all’avvio della fase 2 del progetto Congo LNG procedono secondo programma, per permettere ancoraggio e startup entro fine 2025.A dicembre 2023 è entrata in produzione(0,6 MPTA), che ha già esportato 12 carichi, a cui entro fine anno si affiancherà la Nguya FLNG (2,4 MPTA), portando la capacità totale del progetto Congo LNG a 3 MPTA.Eni è presente nellada oltre 55 anni ed è impegnata in prima linea nello sviluppo delle ingenti risorse di gas del Paese. La società, inoltre, fornisce gas alla Centrale Elettrica del Congo, che garantisce il 70% della capacità di generazione elettrica del Paese, ed è attiva in numerose iniziative per migliorare l’accesso delle comunità locali all’energia, all’acqua, alla salute e alla diversificazione economica.