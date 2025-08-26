Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:45
23.475 +0,21%
Dow Jones 20:45
45.320 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Fiducia consumatori USA (MoM) in agosto

Fiducia consumatori USA (MoM) in agosto
USA, Fiducia consumatori in agosto su base mensile (MoM) 97,4 punti, in calo rispetto al precedente 98,7 punti (la previsione era 96,4 punti).
