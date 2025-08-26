Fisco, controlli pochi e rari e cifre effettivamente incassate modestissime

(Teleborsa) - La lotta all'evasione fiscale
continua a dare esiti modesti
sia per le cifre effettivamente recuperate (pagate) sia per la frequenza dei controlli. Lo conferma la Corte dei Conti
nell'analisi che accompagna il giudizio sul "Rendiconto generale dello Stato", da cui emerge che solo il 17,7% dell'evasione accertata si traduce effettivamente in incassi
. In pratica sui 72,3 miliardi di euro accertati nel 2024, solo 12,8 miliardi si sono tramutati in pagamenti.
In particolare le iscrizioni a ruolo
, cioè e cartelle esattoriali che vengono notificate, registrano incassi modestissimi, pari al 3,1%
: sui 40,7 miliardi accertati solo 1,3 sono stati effettivamente versati nelle casse dello Stato. E secondo i giudici contabili ciò è da attribuire "a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva".
Non solo le entrate sono modestissime, ma anche i controlli sono pochi e rari
. Dalla relazione emerge che solo l'1,4% delle attività imprenditoriali riceve visite fiscali ogni anno
. Nell'ambito delle attività di controllo sostanziale solo 1 attività su 71
viene controllata ogni anno. "Risulta dunque del tutto evidente come le probabilità
di essere concretamente soggetti a controllo siano molto ridotte
", evidenzia la Corte.
Più in generale, le percentuali dei controlli sono bassissime per quasi tutti i settori di attività
- commercio, sanità, ristorazione, intrattenimento - con percentuali che vanno dall'1,3% all'1,7%. I pochissimi controlli effettuati dall'amministrazione fiscale si dirigono perlopiù alle PMI soggette agli ISA
, con un controllo su 20 per il settore delle costruzioni e degli intermediati del commercio ed 1 su 50 per per gli studi medici e i laboratori analisi, le installazioni di impianti, gli intermediari immobiliari.
Esaminando i numeri degli accertamenti effettuati
- controlli finanziari, conti correnti, investimenti - emerge un aumento degli accertamenti nel 2024 a 4.558
dai 3.540 dell'anno precedente, che si sono tradotti in un aumento dell'evasione accertata
da 176 a 248 milioni, ma non in una maggiore riscossione
(questa è scesa da 13,2 milioni del 2023 a 5,1 nel 2024 con una forte diminuzione del 61,4%. Per i giudici "andrebbero, dunque, meglio approfondite le ragioni della riduzione di proficuità dell’attività svolta nel 2024".