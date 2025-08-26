Fisco, controlli pochi e rari e cifre effettivamente incassate modestissime

(Teleborsa) -continua a daresia per le cifre effettivamente recuperate (pagate) sia per la frequenza dei controlli. Lo conferma lanell'analisi che accompagna il giudizio sul "Rendiconto generale dello Stato", da cui emerge che. In pratica sui 72,3 miliardi di euro accertati nel 2024, solo 12,8 miliardi si sono tramutati in pagamenti.In particolare le, cioè e cartelle esattoriali che vengono notificate, registrano: sui 40,7 miliardi accertati solo 1,3 sono stati effettivamente versati nelle casse dello Stato. E secondo i giudici contabili ciò è da attribuire "a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva".Non solo le entrate sono modestissime, ma. Dalla relazione emerge che. Nell'ambito delle attività di controllo sostanziale sviene controllata ogni anno. "Risulta dunque del tutto evidente come ledi essere concretamente soggetti a controllo siano", evidenzia la Corte.Più in generale, le percentuali dei controlli sono- commercio, sanità, ristorazione, intrattenimento - con percentuali che vanno dall'1,3% all'1,7%. I pochissimi controlli effettuati dall'amministrazione fiscale si dirigono perlopiù alle, con un controllo su 20 per il settore delle costruzioni e degli intermediati del commercio ed 1 su 50 per per gli studi medici e i laboratori analisi, le installazioni di impianti, gli intermediari immobiliari.Esaminando i- controlli finanziari, conti correnti, investimenti - emerge undai 3.540 dell'anno precedente, che si sono tradotti in unda 176 a 248 milioni, ma(questa è scesa da 13,2 milioni del 2023 a 5,1 nel 2024 con una forte diminuzione del 61,4%. Per i giudici "andrebbero, dunque, meglio approfondite le ragioni della riduzione di proficuità dell’attività svolta nel 2024".