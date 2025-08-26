Fitto: bilancio Ue si gioca su temi semplificazione e flessibilità

(Teleborsa) -per poter essere efficace negli interventigioca la sua partita e la sua dimensione". Lo ha sottolineatovicepresidente della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, intervenendo al Meeting di Rimini.a bene per 7 anni oggi non si può - ha spiegato -, abbiamo delle sfide di fronte che non ce lo consentono, il tema della flessibilità è centrale. La capacità di cambiare in corsa rispetto allo scenario iniziale mostra quanto sia necessario costruire un bilancio incentrato sulla flessibilità" per definire scelte rispetto al cambio di scenario, e il Covid, la guerra in Ucraina e ora i dazi lo dimostrano.ed è stata una mia proposta - ha sottolineato Fitto -, ha messo in campo una revisione della politica di coesione, che mira alla riduzione dei divari delle diverse realtà territorial e che rappresenta un terzo del bilancio europeo. La revisione di medio termine, che completerà il suo iter a settembre in Parlamento, porterà la Commissione europea e gli Stati membri, su base volontaria, a riscrivere i programmi attuali, è la rigidità che dobbiamo superare". "I programmi sono stati oggetto di una discussione tra Commissione e Stati tra il 2019 e il 2021 e l'accordo è stato sottoscritto nel 2022, quando si invadeva l'Ucraina, ma per una serie di ragioni queste risorse cominciano a essere spese oggi", ha spiegato. "La scelta che la Commissione ha fatto è stata quella di dare 5 priorità su cui ognuno può privilegiare e riscrivere i programmi:"Quello che sta accadendo a livello mondiale ci pone di fronte a delle scelte e l'Europa deve essere in grado di affrontare questa sfida, ha concluso.