Forerunner Technologies e Comtel International annunciano partnership strategica

Comtel Group

(Teleborsa) -- controllata daannunciano una partnership strategica attraverso la qualediventa distributore esclusivo della soluzion(Europa, Medio Oriente e Africa).Questa partnership - spiega la nota -n quest’area a sostegno dei propri sforzi di espansione internazionale, mentre Comtel International rafforza il proprio portafoglio Unified Communication con una soluzione flessibile, sicura e pronta per il futuro. Alla luce di questa sinergia, le due realtà si candidano per guidare la trasformazione digitale nelle comunicazioni aziendali in tutta l'area EMEA.segue sia l'acquisizione, il rebranding e il rilancio da parte di Forerunner della piattaforma InForm Voice (precedentemente nota come NEC UNIVERGE 3C e ora progettata come soluzione UC di livello aziendale basata su standard aperti e ideata per garantire flessibilità, scalabilità e sicurezza), che l'acquisizione da parte di Comtel Group dell'intero capitale sociale di NEC Italia S.p.A. e NEC Nederland BV (compresa la filiale di NEC United Arab Emirates a Dubai) da NEC Europe LTD. Nell'ambito dell’operazione, NEC Italia ha cambiato la propria denominazione in “Comtel Innovation S.p.A.”, mentre NEC Nederland bv è diventata “Comtel International bv”.In qualità di distributore esclusivo per l'area EMEA,gestirà la localizzazione, la fornitura ed il supporto relativo alla soluzione InForm Voice, grazie alla consolidata esperienza al servizio di clienti del settore pubblico e privato, apportando una profonda competenza tecnica, una forte presenza operativa e una vasta conoscenza del mercato.per la strategia globale di Forerunner - ha affermatoCEO di Forerunner Technologies - La leadership sul territorio, l'approccio incentrato sul cliente e l'eccellenza tecnica di Comtel International la rendono il partner ideale per portare InForm Voice sul mercato. Insieme, consentiamo alle realtà dell’area EMEA di modernizzare e proteggere la propria infrastruttura di comunicazione"."Siamo entusiasti di portare InForm Voice nella regione EMEA come soluzione di punta del nostro portafoglio di Unified Communication -ha dichiaratoPresidente di Comtel International e CEO di Comtel Group - Questa collaborazione è la naturale evoluzione del nostro impegno a supportare e sviluppare i clienti sulla base delle soluzioni NEC. Inoltre, ci consente di fornire una piattaforma altamente flessibile e sicura che soddisfa le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Grazie all'innovazione e al supporto di Forerunner, siamo pronti a guidare la prossima generazione delle comunicazioni vocali".