Milano 13:58
42.738 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:58
9.279 -0,45%
Francoforte 13:58
24.159 -0,47%

Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
Si muove verso il basso la prima banca tedesca come assets, con una flessione dell'1,90%.
Condividi
```