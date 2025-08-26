Milano
13:58
42.738
-1,13%
Nasdaq
25-ago
23.426
0,00%
Dow Jones
25-ago
45.282
-0,77%
Londra
13:58
9.279
-0,45%
Francoforte
13:58
24.159
-0,47%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per Airbus
Francoforte: rosso per Airbus
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
,
Trasporti
26 agosto 2025 - 09.50
Seduta in ribasso per il
colosso aerospaziale
, che mostra un decremento del 2,06%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Airbus
Francoforte: rosso per Airbus
Francoforte: andamento rialzista per Airbus
Francoforte: andamento negativo per Airbus
Titoli e Indici
Airbus
-1,05%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Airbus
Turkish Airlines e Etihad in corsa per Air Europa
Francoforte: rosso per Siemens Energy
Wizz Air, nuove rotte da Roma Fiumicino per Brasov, Glasgow e Bordeaux
Francoforte: rosso per Adidas
Francoforte: performance negativa per Brenntag