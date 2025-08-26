Ifo Institute: peggiorano le aspettative sulle esportazioni tedesche

(Teleborsa) - Le aspettative sulle esportazioni dell'Ifo in Germania sono peggiorate ad agosto, scendendo di 3,6 punti
, dai -0,3 punti di luglio. "La disillusione si sta diffondendo nelle esportazioni", afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell'Ifo.
"Sebbene un'aliquota tariffaria del 15% dagli Stati Uniti sia inferiore al temuto, indebolirà comunque lo slancio delle esportazioni".
I produttori di alimenti e bevande hanno subito un duro colpo
, con le prospettive di esportazione che si sono notevolmente aggravate. Anche le aziende di produzione e lavorazione dei metalli prevedono un calo delle vendite internazionali
. L'ingegneria meccanica registra scarsi movimenti
. Lo stesso vale per i produttori di apparecchiature per l'elaborazione dati. Nell'industria chimica, c'è un cauto ottimismo
, con le aziende che prevedono un aumento delle esportazioni. Questo vale anche per l'industria del mobile e per i produttori di apparecchiature elettriche.