Il Fondo sovrano norvegese disinveste da Caterpillar e cinque banche israeliane

Caterpillar

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (quasi 1.700 miliardi di euro), hadal gruppo statunitense di attrezzature per l'ediliziae daper motivi etici. Si tratta delle società First International Bank of Israel e la holding FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim.Norges Bank Investment Management (il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo) ha parlato di "che le società contribuiscano a gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra e conflitto".L'investimento inè cessato perchécon cui vengono demoliti gli edifici nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.L'organismo di controllo etico del fondo ha affermato che "nella valutazione del consiglio, non vi è dubbio che i prodotti Caterpillar vengano utilizzati per commettere violazioni estese e sistematiche del diritto internazionale umanitario" e che i bulldozer prodotti da Caterpillar "venivano utilizzati dalle autorità israeliane per la distruzione illegale e su vasta scala di proprietà palestinesi". Le violazioni si verificavano sia a Gaza che in Cisgiordania, ha affermato il consiglio, aggiungendo che "l'azienda non ha inoltre attuato alcuna misura per impedire tale utilizzo" e che "poiché le, il consiglio ritiene che vi sia un rischio inaccettabile che Caterpillar stia contribuendo a gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o conflitto".Quest'anno il fondo aveva