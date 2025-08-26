Milano 16:06
42.808 -0,97%
Nasdaq 16:06
23.431 +0,02%
Dow Jones 16:06
45.282 0,00%
Londra 16:06
9.267 -0,58%
Francoforte 16:06
24.251 -0,09%

Il Fondo sovrano norvegese disinveste da Caterpillar e cinque banche israeliane

Finanza
Il Fondo sovrano norvegese disinveste da Caterpillar e cinque banche israeliane
(Teleborsa) - Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo per asset (quasi 1.700 miliardi di euro), ha disinvestito dal gruppo statunitense di attrezzature per l'edilizia Caterpillar e da cinque gruppi bancari israeliani per motivi etici. Si tratta delle società First International Bank of Israel e la holding FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim.

Norges Bank Investment Management (il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo) ha parlato di "rischio inaccettabile che le società contribuiscano a gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra e conflitto".

L'investimento in Caterpillar è cessato perché fornisce a Israele alcuni dei bulldozer con cui vengono demoliti gli edifici nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

L'organismo di controllo etico del fondo ha affermato che "nella valutazione del consiglio, non vi è dubbio che i prodotti Caterpillar vengano utilizzati per commettere violazioni estese e sistematiche del diritto internazionale umanitario" e che i bulldozer prodotti da Caterpillar "venivano utilizzati dalle autorità israeliane per la distruzione illegale e su vasta scala di proprietà palestinesi". Le violazioni si verificavano sia a Gaza che in Cisgiordania, ha affermato il consiglio, aggiungendo che "l'azienda non ha inoltre attuato alcuna misura per impedire tale utilizzo" e che "poiché le consegne dei macchinari in questione a Israele sono ora pronte a riprendere, il consiglio ritiene che vi sia un rischio inaccettabile che Caterpillar stia contribuendo a gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o conflitto".

Quest'anno il fondo aveva già disinvestito da decine di aziende israeliane.


Condividi
```